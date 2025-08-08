Серед пошкодженого майна поліція, зокрема, виявила пʼєдестал зі зірваними літерами

У Тернополі невідомі розгромили приміщення «Водної арени». У спорткомплексі, будівництво якого триває з 2017 року, не було відеокамер, системи сигналізації чи охорони. Правоохоронці розпочали пошуки вандалів і пообіцяли систематично обстежувати обʼєкт. Про це повідомила 8 серпня пресслужба поліції області.

За даними слідства, виклик про пошкодження спортивного комплексу надійшов 7 серпня від представника департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка не виявила камер відеоспостереження, сигналізації чи охорони.

«Наразі працівники поліції встановлюють причетних до злочину. Наряди групи реагування патрульної поліції систематично проводитимуть обстеження спорткомплексу», – йдеться у повідомленні.

Фотографії з розгромленої «Водної арени» опублікував тернополянин Володимир Галицький. Чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці, що за декілька тижнів спорткомплекс перетворився на пустку.

«Зникли камери спостереження, висять одні кабелі. Поламані замки. Усередині сміття. Від декількох світильників залишились лише сліди на стінах, світильники вирвані. Літери назви хтось позривав і покидав на пʼєдестал. Навіть інформаційні стенди – і ті порізані. Банери лежать на підлозі. Перед трибунами, навіть біля входу, ростуть бур'яни», – зазначив Володимир Галицький.

На інцидент відреагував перший заступник голови Тернопільської ОВА Степан Куйбіда, який повідомив, що наразі уповноважений від департаменту розвитку інфраструктури області фіксує всі пошкодження та готує заяву до поліції.

Додамо, що будівництво масштабного Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена “Тернопіль”» на руслі річки Серет почали у 2017 році. За інформацією «Суспільного», у період 2018-2022 років коштом державного та місцевого бюджетів на будівництво об’єкта витратили понад 101 млн грн.

У 2021 році спорткомплекс фігурував у розслідуванні про розтрату 160 тис. грн державних грошей. Тоді Тернопільська обласна прокуратура повідомляла, що підрядник отримав гроші за невиконані роботи. Зокрема, керівник фірми вказав, що побудував усі гідротехнічні споруди веслувального каналу, хоча насправді вони були зведені лише частково.

Зрештою, правоохоронці оголосили про підозру керівництву підприємства та інспектору управління капітального будівництва Тернопільської ОДА. Їх звинуватили у неналежному виконанні службових обов'язків, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам виконавця (ч. 1 ст. 367 КК України).