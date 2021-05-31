Будівництво водної арени у Тернополі триває кілька років

Тернопільські обласна прокуратура виявила крадіжку державних грошей під час будівництва спорткомплексу «Водна арена "Тернопіль"». У розтраті державних грошей підозрюють фірму-виконавця та інспектора управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації.

Працівники Тернопільської обласної прокуратури з'ясували, що між підприємством та управлінням був укладений договір. Згідно з ним, фірма мала б побудувати гідротехнічні споруди веслувального каналу на «Водній арені». Насправді за три місяці 2020 року була виконана лише частина роботи. Однак фірма у документах вказала про, що будівельні роботи проведені повністю, а інспектор управління капітального будівництва Тернопільської ОДА підписав акт приймання-передачі виконаних робіт і не поцікавився, чи були побудовані усі споруди. Гроші за не виконану роботу перерахували фірмі. В результаті, з державного бюджету втрачено 160 тис. грн.

Прокуратура повідомила про підозру керівництву підприємства та інспектору управління капітального будівництва ТОДА. Їх звинувачують в неналежному виконанню службовою особою своїх службових обов'язків, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам виконавця за ч. 1 ст. 367 КК України.

Спорудження «Водної арени «Тернопіль» почалось у 2017 році. У 2018 році на першу чергу будівництва виділили 17 млн грн. У 2021 році спорткомплекс увійшов до президентської програми «Велике будівництво». На його завершення виділили ще 26 млн грн. Зараз будівництво спорткомплексу перебуває на завершальному етапі.

Розташована «Водна арена «Тернопіль» в західній частині Тернопільського ставу в річищі річки Серет. На ній вже побудовані трибуни, адмінкорпус, гребний канал для змагань з веслування, бігові доріжки.

Планується, що в цьому спорткомплексі прийматимуть всеукраїнські та міжнародні змагання з греблі на байдарках, каное та інших водних видах спорту.