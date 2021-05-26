На Тернопільському ставі уперше випробували органічний метод боротьби із водоростями-шкідниками

Кожного року на тернопільському ставі відбувається цвітіння синьо-зелених водоростей. Цей процес супроводжується неприємним запахом. Найбільше від цього страждають риби та рослинність водойми. Синьо-зелені водорості зменшують рівень кисню у воді, тому все живе гине.

Для того, аби цього року зменшити небезпечне цвітіння в озеро вперше висіяли зелені водорості – хлорелу та сценедесмус. Про це у середу, 26 травня, повідомила Тернопільська міськрада.

Суміш хлорели та сценедесмуса

«Ми вирішили експериментально піти європейським шляхом і спробувати боротися з цвітінням синьо-зелених водоростей за допомогою зелених водоростей», – розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою та екології Тернопільської міської ради Світлана Молодецька.

Екологи обрали три ділянки і там провели так зване водяне «озеленення» – це біля Надставної церкви, поруч з причалом для катерів та поблизу вулиці Чумацької біля ресторану Riverside.

Висівання зелених водоростей

Вирощуванням хлорели та сценедесмуса займається Барська філія ВП «Цукорпромводоналадка». За словами директора підприємства Василя Дуди, боротьба із водоростями-шкідниками за допомогою штучно хлорели та сценедесмуса є не лише органічним, але й ефективним.

«Зелені водорості – хлорела та сценедесмус після потрапляння у водойму активно ростуть і розмножуються, і тим самим запобігають росту синьо-зелених водоростей. У ставі покращується кисневий режим. Хлорела також створює сприятливе середовище для розвитку фіто- та зоопланктону, які є кормом для риб», – розповів Василь Дуда.