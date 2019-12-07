Ремонт Світязя
Суспільство

Ремонт Світязя

Куди зникає вода з найглибшого озера України

Мар'яна Вербовська, сьогодні 220 0

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Влітку цього року Світязь почав стрімко міліти. Восени берегова лінія відійшла місцями на 90 метрів, а посеред озера утворилися острови з піску. Науковці пояснюють: вода зникає через зміну клімату і далі змін буде тільки більше.

ZAXID.NET розповідає, як вода змінює ландшафти і місцевих мешканців.

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