Ремонт Світязя

То в жар, то в дощ… .

Влітку цього року Світязь почав стрімко міліти. Восени берегова лінія відійшла місцями на 90 метрів, а посеред озера утворилися острови з піску. Науковці пояснюють: вода зникає через зміну клімату і далі змін буде тільки більше.

ZAXID.NET розповідає, як вода змінює ландшафти і місцевих мешканців.

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