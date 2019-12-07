Суспільство
Ремонт Світязя
Куди зникає вода з найглибшого озера УкраїниМар'яна Вербовська, сьогодні 220 0
Влітку цього року Світязь почав стрімко міліти. Восени берегова лінія відійшла місцями на 90 метрів, а посеред озера утворилися острови з піску. Науковці пояснюють: вода зникає через зміну клімату і далі змін буде тільки більше.
ZAXID.NET розповідає, як вода змінює ландшафти і місцевих мешканців.
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