Олександр Ширшин офіційно покинув посаду комбата 47 ОМБр

Капітан Олександр Ширшин із позивним «Геній» офіційно звільнився з посади командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Про це військовий повідомив у дописі на своїй фейсбук-сторінці. Раніше Ширшин заявляв, що подав рапорт на звільнення через «дебільні задачі» керівництва.

«Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими зростали й вчилися воювати […] Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них. А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну», – написав Олександр Ширшин.

Нагадаємо, 16 травня Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади командира батальйону. Своє рішення військовий пояснив «дебільними задачами» від командирів, які призводять до невиправданих людських втрат. Бригада Ширшина виконувала бойові завдання на Курському напрямку.

18 травня Генштаб ЗСУ відреагував на заяву військового та повідомив про створення робочої групи для вивчення доцільності прийнятих рішень підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади.

16 червня Ширшин повідомив, що за результатами службової перевірки його визнали недисциплінованим.

«Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи й недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів», – підсумував капітан.