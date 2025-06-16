Олександр Ширшин став комбатом 47-ї ОМБр у липні 2024 року

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр «Геній» Ширшин, який раніше звинуватив українське командування в «дебільних завданнях», повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим. Про це він написав у фейсбуці в понеділок, 16 червня.

«Після проведення “всебічної” перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: “Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження», – ідеться в дописі.

Ширшин додав, що «знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи й недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів».

Заява Олександра Ширшина про непрофесійні накази керівництва

Нагадаємо, 16 травня комбат 47-ї ОМБр «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади через непрофесійні накази командування. Він заявив, що не отримував «дебільніших задач», як на Курському напрямку, які призводять до невиправданих провалів та людських втрат.

Після розголосу в медіа поста Ширшина Генштаб повідомив про створення робочої групи для вивчення доцільності прийнятих рішень підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади. За результатами перевірки ухвалюватимуть відповідні рішення, зазначало відомство.

Нагадаємо, Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року. До того, у 2023 році, він обіймав посади командира роти та заступника командира батальйону згаданої бригади.