«Як приборкати дракона» – це перша офіційна екранізація мультфільму DreamWorks Animation. Гикавка, Астрід, Беззубик, Стоїк знову на великому екрані, і вони реальні, як ніколи.

То чи відрізняється екранізація від оригінального мультфільму?

До слова, фільм заробив понад $620 млн і став найкасовішим у франшизі.

Про що фільм «Як приборкати дракона»

Дракони та вікінги ворогують вже довгі роки. Гикавка – син вождя, якого майже всі вважають нікчемою, прагне довести, що теж здатний вбити дракона. Проте замість цього стає його другом.

Крок за кроком він вчиться довіряти своєму заклятому «ворогу», як і чудовисько йому. Вони й не здогадуються, що ця дружба стане ключем до жахливої таємниці, яка назавжди змінить життя людей та драконів. Готові до польоту над хмарами? Час увімкнути фільм «Як приборкати дракона», який оживив улюблених героїв мультфільму.

Факти про кіно: про відмінності, огиду, присвяту, зізнання та невдоволення

Джерард Батлер запам’ятає повернення до ролі Стоїка на все життя, на жаль, не лише з гарної сторони. Під час знімання мати актора тяжко захворіла, і він регулярно літав до неї в Шотландію. Вона померла у 2025 році, і режисер Дін ДеБлуа вшанував її пам’ять у титрах фільму, що було несподіванкою для Батлера. Актор розповів, що вклав у роль Стоїка багато рис своєї мами: вона була сильною та впертою. І додав: «Якби у Стоїка була мама – це була б вона».

Також актор зізнався, що розуміє, з яким тиском довелося стикнутися Гикавці. Колись він був юристом, це була не його справа, про що також красномовно натякали і колеги. Коли він звільнився, боявся, що розчарує матір, яка з гордістю усім казала, що її син – юрист. Однак вона підтримала його: «Я пишаюсь тобою, якщо ти робиш те, у що віриш». Саме таке послання, каже актор, несе і фільм: справжнє лідерство – це співчуття й готовність відпускати.

Universal Studios, коли починали проєкт, дали чітко зрозуміти, що хочуть на екрані бачити ту саму історію, але просили додати більше міфології та глибини персонажам. Режисер та сценарист класичного мультфільму Дін ДеБлуа взяв у цьому участь, адже він знає героїв, як ніхто інший. Він підкреслив, що метою завжди було створити іншу версію, але на замінник мультфільму. І визнав, що неможливо задовольнити всіх шанувальників, незалежно від внесених змін. «На мою думку, ця версія зберігає найкращі аспекти оригіналу, додаючи хороші, тонкі та значущі вдосконалення», – сказав ДеБлуа.

То які є відмінності? По-перше, у фільмі представлені не лише персонажі нордичної зовнішності. Крім того, різновидів драконів тут теж більше, ніж у мультфільмі. З’являються й нові герої, наприклад, батьки Астрід. Проте були вирізані деякі сцени, що є в класичному мультфільмі – їх відзняли, але на думку режисера та контрольної групи, ті гальмували темп розповіді. Одна з них пов’язана з тим, як Астрід ледь не заскочила Беззубика у коваля.

Роль Гикавки виконав 18-річний Мейсон Темз, який також зіграв головну роль у фільмі «Чорний телефон». Він прилітав до Лондона на читання сценарію, проте після двох тижнів мовчання вже вирішив, що йому відмовлять. І коли режисер сказав: «Насправді у нас є тільки одне питання: чи хотіли б ви зіграти Гикавку в нашому фільмі?», він на радощах так підскочив на стільці, що випадково розбив лампу.

Актор ненавидить рибу. І тому сцена, де він її їсть з огидою, виглядає так природно. Йому на вибір запропонували наповнити «рибу» куркою чи тунцем, актор вибрав друге, бо це мало викликати кращу реакцію, що і сталося: «Це було так огидно. Коли я взяв перший шматок, мене справді ледь не знудило. Знадобилося 20 секунд, щоб проковтнути його». Режисер був задоволений кадром, але шматок був замалим, тому довелося перезнімати.

Не обійшлося і без негативу. Деякі глядачі були незадоволені тим, що на роль Астрід обрали Ніко Паркер. Претензії лунали не до гри акторки, а саме до її зовнішності, що кардинально відрізнялася від білявки з мультфільму. Режисер зазначив, що на кастингу вона була найкращою.

Джей Барушель та Америка Феррера – актори, що озвучували Гикавку та Астрід – висловили захоплення фільмом і похвалили Мейсона Темза і Ніко Паркер за їхню гру.

Стрічка вийшла 13 червня 2025 року, рівно через одинадцять років після виходу фільму «Як приборкати дракона 2» (2014).

У перший вікенд він зібрав $85 млн у США, що є найкращим результатом для франшизи. До цього рекорд належав «Як приборкати дракона 3» (2019), який зібрав $55 млн.

У перший вікенд він зібрав $85 млн у США, що є найкращим результатом для франшизи. До цього рекорд належав «Як приборкати дракона 3» (2019), який зібрав $55 млн.