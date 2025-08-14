Ідеться про скляний кіоск на вул. Лазневій, 3а

Галицький районний суд зобовʼязав власника скляного самобуду навпроти готелю «Львів» демонтувати кіоск та скасував на нього право власності. МАФ збудували на комунальній землі без дозволів.

Йдеться про скляний кіоск на вул. Лазневій, 3а – фактично в сквері навпроти готелю «Львів». Як вказано в матеріалах справи, у 2017 році Зіновій Урбан зареєстрував на цю будівлю площею 80,5 м2 право власності. При цьому, ділянка перебуває в комунальній власності й міська рада не ухвалювала рішень щодо відведення її в оренду. Через це міська рада звернулась в суд.

«Ця земля є комунальною власністю й ніколи не передавалася у користування чи власність. Місто не надавало дозволів на будівництво чи розміщення тимчасових споруд, не укладало договорів оренди й не отримувало орендної плати. У державних реєстрах відсутні будь-які документи на будівництво чи введення об’єкта в експлуатацію», – повідомили в ЛМР.

У четвер, 14 серпня, юридичний департамент Львівської міськради повідомив, що Галицький районний суд Львова зобовʼязав власника кіоска знести його та звільнити комунальну ділянку. Суд також скасував реєстрацію права власності на цю будівлю.Це рішення можна оскаржити в апеляції.