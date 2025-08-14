Віталія Шабуніна підозрюють в шахрайстві та ухиленні від військової служби

Слідчі ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо керівника Центру протидії корупції та військового Віталія Шабуніна, якого підозрюють в ухилення від військової служби. Про це повідомили у четвер, 14 серпня, у пресслужбі ДБР.

За даними ДБР, після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи Шабуніна, обвинувальний акт передадуть до суду. У бюро додали, що суд «поставить усі крапки над і та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного».

Розслідування щодо Віталія Шабуніна тривало близько місяця.

«Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається що в межах слідства правоохоронці досліджували обставини використання Віталієм Шабуніним позашляховика, призначеного для потреби ЗСУ, та не знайшли підстав для повідомлення йому про підозру щодо цього. Крім того, голові ЦПК повернули гаджети та техніку, вилучені під час обшуків.

Що відомо про справу Шабуніна

10 липня голова ЦПК повідомив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. За словами Віталія Шабуніна, це відбулося на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

Вже 11 липня ДБР провело обшуки за місцем проживання Шабуніна та його родини, і згодом оголосило про підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За версією слідства, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборонили відлучатись з місця служби, відвідувати НАЗК та виїжджати за кордон.

16 липня ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова із позивним «Джус». За даними правоохоронців, обшуки пройшли там, оскільки там тимчасово проживав до оголошення підозри Віталій Шабунін. Згодом мати Андрія Пільщикова звинуватила ДБР у непрофесіоналізмі та «бикуванні» під час обшуків, заявивши, що своїми діями правоохоронці завдали їй моральної шкоди.

17 липня адвокати Віталія Шабуніна подали заяву до СБУ, з вимогою розслідувати розголошення в суді місця його служби.

Вже 13 серпня, за день до завершення розслідування слідчі ДБР приїхали до Шабуніна на місце служби, щоб вручити оновлену підозру. Правоохоронці підтвердили, що кваліфікація злочину залишилася без змін, йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. У Центрі вважають, що ці дії є продовженням тиску на активіста.