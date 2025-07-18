ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота «Джуса»

Мати загиблого пілота та Героя України Андрія Пільщикова із позивним «Джус» Лілія Авер’янова розповіла, як відбувався обшук у харківській квартирі, в якій вона колись мешкала з сином. За словами жінки, дії слідчих були непрофесійними та зневажливими. Про це Лілія Авер’янова розповіла у п’ятницю, 18 липня, у коментарі для «Радіо Свобода». Обшуки у квартирі «Джуса» ДБР проводило, тому що там тимчасово проживав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, якого підозрюють в ухиленні від служби.

Як розповіла Лілія Авер’янова, вона дізналася про обшук, коли йшла до могили сина у Києві. Їй подзвонив правоохоронець ДБР та повідомив, що у її квартирі в Харкові планують провести слідчі дії. Жінка зауважила, що перебуває в іншому місті, однак співрозмовник заявив, що вони «терміново ловлять злочинця» та «мають право ламати двері».

«Це мене жахнуло, я не знала як їх зупинити. Треба було шукати людей, у яких є ключі від квартири [...] Якщо є нагальна необхідність провести обшук, це не проблема. Але не можна так просто… Я б сказала, що це бикування, а не професійна робота слідчих. Коли ведеш з ними нормальну бесіду, а тобі заявляють, що зараз будуть ламати твою квартиру», – поділилася жінка.

Квартиру у Харкові слідчим ДБР відчинила сусідка. Лілія Авер’янова каже, що досі не знає у якому стані квартира після обшуків. За її словами, слідчі робили відеозаписи обшуку, однак вона не бачила відзняті кадри.

«Вони там нічого не знайшли, нічого звідти не винесли. Тільки зчинили галас та завдали мені моральної шкоди», – наголосила мати загиблого пілота.

Лілія Авер’янова розповіла, що Віталій Шабунін проживав у цій квартирі близько п’яти місяців. На думку матері пілота, слідчі знали, що Шабунін, якого вони розшукували, вже не проживає у згаданій квартирі й нагальної потреби проводити там обшуки у слідчих не було.

«Не можна не знати де перебуває військовий, який перебуває на службі. Вони одночасно проводили обшуки в трьох різних місцях. Віталій же не кіт Шредінгера, який може бути і там, і там, і там», – наголосила жінка.

Додамо, що український пілот Андрій Пільщиков із позивним «Джус» загинув у віці 30 років 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі біля Житомира, внаслідок зіткнення двох військових літаків L-39. Тоді окрім «Джуса» загинули ще два українських пілоти.

16 липня дівчина Андрія Пільщикова прокоментувала обшуки у його харківській квартирі: «У ДБР немає часу розслідувати загибель Андрія Пільщикова (скоро друга річниця, а результатів так ніхто і не бачив), але є час ходити з обшуками в харківську квартиру його мами без її присутності, бо там якийсь час жив Віталій Шабунін (не тільки він звісно, але й інші військові, бо Ліля Олександрівна така людина, що хоче всім помогти). Ганьбисько».

Нагадаємо, ДБР підозрює керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. При цьому, стверджує ДБР, Шабунін щомісяця отримував грошове забезпечення.

15 липня суд у Києві обрав для Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 20 серпня. У ЦПК підозру Шабуніну називають тиском з боку влади.