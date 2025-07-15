У Києві обрали запобіжний захід для керівника ЦПК

У вівторок, 15 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого підозрюють у шахрайстві та ухиленні від служби. Про це повідомили у телеграм-каналі ЦПК.

На початку судового засідання адвокат Віталія Шабуніна клопотав про відвід судді Світлани Гречаної, яка розглядає справу. Захист Шабуніна аргументував клопотання тим, що суддя Гречана фігурувала у матеріалах ЦПК. Однак адвокатам відмовили у клопотанні про відвід.

Прокуратура просила для Шабуніна обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці.

Суддя Світлана Гречана задовольнила клопотання обвинувачення про запобіжний захід Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання строком до 20 серпня. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, також йому заборонено не відлучатись з місця служби за виключенням виконання завдань. Крім того, Шабунін має утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини. Також йому на можна не відвідувати будівлю НАЗК. Віталій Шабунін має здати паспорт для виїзду за кордон. Електронний браслет Шабуніну не одягатимуть.

Зазначимо, що 15 липня правозахисна організація Zmina опублікувала спільну заяву 50 громадських та неурядових організацій, яка містила заклик не переслідувати Шабуніна. Зокрема, до заяви долучились медіа Bihus.Info, рух «Чесно», антикорупційний центр «Межа» тощо.

Нагадаємо, 10 липня, Віталій Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

Вже наступного дня, 11 липня, ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини. Пізніше того ж дня ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Також слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн. Також ДБР інкримінує Шабуніну використання позашляховика, який завезли в Україну для армії, в особистих цілях.