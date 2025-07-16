У квартирі Андрія Пільщикова тимчасово проживали його друзі, серед яких був і Віталій Шабунін

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у квартирі загиблого пілота Андрія Піщикова із позивним «Джус». Про це у середу, 16 липня, повідомила «Суспільному» мати загиблого військового Лілія Авер’янова.

За словами Лілії Авер’янової, обшуки ДБР пов’язані зі справою активіста та очільника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Нагадаємо, нещодавно йому повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

«Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», – повідомила мати «Джуса».

Лілія Авер’янова додала, що перебувала у Києві та «ледве зупинила» слідчих, аби вони не поламали двері до квартири. За словами жінки, ключі від квартири загиблого пілота мала сусідка, яка відкрила двері правоохоронцям.

Мати Андрія Пільщикова розповіла, що у квартирі часто залишаються друзі, яким потрібно переночувати. Серед них був і Віталій Шабунін – за словами Авер’янової, вона хотіла, щоб за квартирою хтось доглядав.

«Суспільне» звернулося за коментарем до ДБР – там відповіли, що уточнюють інформацію. На момент публікації коментаря від пресслужби бюро немає.

Український пілот Андрій Пільщиков із позивним «Джус» загинув у віці 30 років 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі біля Житомира. Під час виконання бойового завдання зіштовхнулися два літаки L-39. Тоді окрім «Джуса» загинули ще два українських пілоти. У жовтні 2024 року президент присвоїв «Джусу» звання Героя України.

Доповнено 16:30. У коментарі журналістам речниця ДБР Тетяна Сапьян пояснила, що обшуки у помешканні Андрія Пільщикова відбулися, оскільки там тимчасово проживав до оголошення підозри Віталій Шабунін. За її словами, обшуки відбулися згідно з рішенням суду, а окрім помешкання «Джуса», ДБР також провело обшуки у квартирі в Харкові де Шабунін проживав фактично до оголошення підозри – до 10 липня.

«Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства», – сказала Сапьян.

Речниця ДБР наголосила, що кримінальне провадження та слідчі дії ніяк не стосуються матері Андрія Пільщикова та були спрямовані виключно на отримання доказів протиправної діяльності Шабуніна.

Підозра Віталію Шабуніну

10 липня Віталій Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

Вже 11 липня, ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини, а згодом ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень.

Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн. Також ДБР інкримінує Шабуніну використання позашляховика, який завезли в Україну для армії, в особистих цілях.

У ЦПК підозру Шабуніну називають тиском з боку влади.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборонили відлучатись з місця служби, відвідувати НАЗК та виїжджати за кордон.