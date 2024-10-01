Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі на Житомирщині

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Андрію Пільщикову з позивним «Джус». Відповідний указ від 30 вересня опублікували на сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Андрію Пільщикову – майору (посмертно)», – йдеться в указі.

30-річний Андрій Пільщиков лобіював передачу Україні від західних партнерів винищувачів F-16. Він входив до складу офіційних делегацій та міжвідомчих груп, які вели відповідні переговори. «Джус» був у початковій групі українських пілотів, які мали летіти на тренувальні навчання на F-16.

Він загинув унаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39, що трапилося 25 серпня у Житомирській області. Окрім Андрія Пільщикова, також загинули майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів.

Після загибелі «Джусу» присвоїли звання майора. У жовтні 2023 року дружина іншого загиблого пілота Олександра Корпана Юлія зареєструвала петицію про присвоєння Андрію Пільщикову звання Героя України, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.