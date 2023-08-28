Авіакатастрофа 25 серпня сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту

Державне бюро розслідувань перевірятиме три версії трагедії, коли через зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 у небі над Житомирською областю загинули троє пілотів. Вже відомо, що катастрофа сталася під час маневру розвороту, заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у понеділок, 28 серпня.

За її словам, для підтвердження будь-якої версії необхідно провести цілий комплекс експертиз – судово-медичну, дешифрування чорних скриньок, комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

«Наразі за попередньо встановленими обставинами є відомості про те, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це те, що ми отримали від наших слідчих сьогодні вранці», — сказала представниця ДБР.

Вона розповіла, що слідство опрацьовує такі ймовірні версії:

технічна несправність літаків;

помилка пілотів;

порушення під час організації здійснення польотів.

Попередня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовки до них. Однак для того, щоб з'ясувати справжню причину інциденту, необхідні «багато експертиз, які не робляться за один день».

До розслідування також залучатимуться фахівці з Генерального штабу ЗСУ та Командування Повітряних сил ЗС України.

Як інформував ZAXID.NET, 25 серпня в небі над Житомирщиною сталася трагедія. Під час виконання бойового завдання зіткнулися L-39. Усі троє пілотів загинули, повідомили в Повітряних силах ЗС України. Жертвами стали капітан Андрій Пільщиков, майор В'ячеслав Мінка і майор Сергій Проказін.