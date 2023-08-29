Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання

Пілотам, які 25 серпня загинули на Житомирщині, присвоєно військові звання. Також командування представило їх до державних нагород. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород. Також видав наказ про присвоєння військових звань», – повідомив Олещук.

Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання «підполковник», капітану Андрію Пільщикову – звання «майор».

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39, що трапилося 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова(позивний «Джус»), також загинули майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.