Слідчі ДБР приїхали на місце служби Віталія Шабуніна

Слідчі Державного бюро розслідувань у середу, 13 серпня, прибули на Харківщину, де служить голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, щоб вручити йому оновлену підозру. Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції.

«Сьогодні вранці, 13 серпня, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) прибули на Харківщину, де служить Голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри», – йдеться у повідомленні.

У ЦПК зазначають, що в оновленій підозрі нібито не змінюють раніше кваліфікованих злочинів і не інкримінують нових статей, але змінюють опис обставин вчинення злочину.

У Центрі вважають, що ці дії є продовженням тиску на активіста.

«Ці дії є черговим підтвердженням, що наміри та методи влади не змінились. В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади. До речі, анонсованої ДБР підозри щодо авто так і немає. Тож ми вимагаємо або офіційного вибачення, або заяви про звільнення через профнепридатність», – додали у повідомленні.

Джерела у ДБР підтвердили «Суспільному», що вручили Шабуніну оновлену підозру.

Справа Віталія Шабуніна

10 липня Віталій Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

11 липня, ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини, а згодом ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн. Також ДБР інкримінує Шабуніну використання позашляховика, який завезли в Україну для армії, в особистих цілях.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборонили відлучатись з місця служби, відвідувати НАЗК та виїжджати за кордон.

17 липня адвокати Віталія Шабуніна подали заяву до СБУ, з вимогою розслідувати розголошення в суді місця його служби.