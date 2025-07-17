Шабуніну суд наказав терміново відбути з Києва в село на Чугуївщині за місцем служби

Адвокати Віталія Шабуніна подали заяву до СБУ, з вимогою розслідувати розголошення в суді місця його служби. Про це у четвер, 17 липня, повідомив Центр протидії корупції.

У Центрі наголошують, що місце служби Шабуніна, а саме назву частини та село, прокурори оголосили публічно в залі суду.

«Ще й наголосили, що його підрозділ час від часу може виконувати завдання на лінії бойового зіткнення», – йдеться у повідомленні.

У дописі також зауважують, що сам текст підозри з усіма персональними даними Шабуніна був опублікований в телеграм-каналах ще до оголошення підозри в залі суду.

Відомо, що Шабуніну суд наказав терміново відбути з Києва в село на Чугуївщині за місцем служби. У Центрі вважають, що росіяни цілеспрямовано спробують ліквідувати активіста для посилення внутрішньої ворожнечі у країні.

«Адвокати Віталія подають заяву в СБУ з вимогою розслідувати злочини про розголошення інформації з кримінального провадження про місце і характер служби сержанта Шабуніна», – додають у повідомленні.

Справа Віталія Шабуніна

10 липня Віталій Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

11 липня, ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини, а згодом ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн. Також ДБР інкримінує Шабуніну використання позашляховика, який завезли в Україну для армії, в особистих цілях.

У ЦПК підозру Шабуніну називають тиском з боку влади.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборонили відлучатись з місця служби, відвідувати НАЗК та виїжджати за кордон.