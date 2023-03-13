Ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки «живуть на цій території багато років»

Ченці Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не мають наміру виселятися з будівель Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» після закінчення терміну договору оренди, який збігає 29 березня. Про це заявив намісник Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні, яке оприлюднене 13 березня, пише «Українська правда».

«Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться. Це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої» – заявив Павло (Лебідь).

відео «Києво-Печерська Лавра»

Водночас митрополит УПЦ МП зазначив, що УПЦ МП «не проти всіх законних дій», зокрема інспекцій комісій. За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давнини (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано. Тому монахам потрібно буде звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

Натомість в УПЦ МП заявили, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто «забаганкою чиновників з Мінкульту»..