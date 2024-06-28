Лідери країн Європейського Союзу узгодили кандидатури нових керівників головних інституцій блоку

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу ввечері у четвер, 27 червня, погодили очільників керівних посад блоку на наступні п’ять років. Про це пише Deutsche Welle.

Як і очікувалося, кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президентки Європейської комісії.

Водночас президентом Європейської ради мають призначити Антоніу Кошта, який донедавна очолював уряд Португалії. Зараз цю посаду обіймає Шарль Мішель. Примітно, що лідери погодилися призначити Кошту на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

На посаду керівниці зовнішньополітичної служби ЄС погодили кандидатуру нинішньої прем'єр-міністерки Естонії Кайї Каллас. Зараз верховним представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики є Жозеп Боррель.

Трійку головних посадовців ЄС лідери Євросоюзу призначили попри застереження ультраправих чиновників, зокрема прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні та її угорського колеги Віктора Орбана.

Для погодження кандидатур фон дер Ляєн, Кошті та Каллас необхідна була підтримка так званої посиленої кваліфікованої більшості, якої можна досягти одночасним виконанням двох умов: за пропозицію мають проголосувати щонайменше 20 з 27 країн-членів (72 %), які представляють принаймні 65 % населення ЄС.

Майбутнім керівникам ЄС тепер потрібно отримати схвалення свого призначення новим складом Європейського парламенту, перша сесія якого відбудеться 16-19 липня у Страсбурзі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що новим генеральним секретарем НАТО стане нинішній премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга, чиї повноваження завершуються вже в жовтні 2024 року.