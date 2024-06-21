На місце для деблокування постраждалих викликали рятувальників

На трасі Тернопіль – Чортків сталася масштабна ДТП. Попередньо повідомляють про кількох постраждалих. На місце для деблокування водіїв та пасажирів викликали рятувальників. Також працювали медики швидкої допомоги.

Аварія на автодорозі М-19 Доманове – Тереблече сталася о 21:30 поблизу населеного пункту Мишковичі Тернопільського району. Через ДТП рух транспорту зі сторони був повністю перекритий. На місце аварії очевидці викликали поліцейських, працівників ДСНС і швидку допомогу.

«Патрульні організовували об'їзд ділянки дороги, де сталася ДТП, через село Мишковичі️. На місці працювали всі відповідні служби», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини увечері, 21 червня.

Ртяувальники запобігли загорянню автомобілів

Попередньо зіштовхнулися два автомобілі ВАЗ та іномарка. Працівники ДСНС деблокували водія з салону авто однієї з машин. Також не допустили загоряння пального, яке вилилося з автомобілів через удар. Наразі скільки постраждалих в цій ДТП – не відомо.

Працівники поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У водіїв відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. Триває розслідування.

Станом на 23:00 рух транспорту на трасі М-19 відкрили в обидві сторони.