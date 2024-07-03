ДТП трапилась 23 червня 2019 року у Бориславі

Львівський апеляційний суд переглянув вирок водієві Ford Mondeo Костянтину Дидинському, який у 2019 році нетверезим спричинив смертельну ДТП, в якій загинула 42-річна водійка Fiat. Раніше суд призначив йому 3 роки іспитового терміну, втім прокуратура оскаржила цей вирок в апеляції.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 23 червня 2019 року в Бориславі на вул. Шевченка. На автотрасі зіткнулись автомобіль Fiat Doblo, за кермом якого була 42-річна місцева мешканка, та Ford Mondeo на польській реєстрації, за кермом якого був 24-річний мешканець Борислава Костянтин Дидинський. Внаслідок ДТП водійка Fiat Doblo загинула на місці, а водій та 19-річна пасажирка пасажирка Ford залишили автомобіль і втекли з місця інциденту.

У суді Костянтин Дидинський обставини ДТП підтвердив, у вчиненому розкаявся і розповів, що того вечора вживав із друзями алкоголь, після чого сів за кермо. Ще до вироку суду він сплатив чоловіку загиблої 20 тис. доларів компенсації та просив не позбавляти його волі, оскільки він офіційно працевлаштований у Польщі. В грудні 2020 року Бориславський міський суд виніс Костянтину Дидинському вирок, визнав його винним у смертельній ДТП і призначив 3 роки і 6 місяців позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення терміном на 3 роки. Втім суд замінив ув’язнення на три роки іспитового терміну.

Прокуратура вирішила оскаржити цей вирок у судді, вважаючи його надто м’яким як для порушника, який їхав зі швидкістю 100 км/год. через місто і був у стані алкогольного сп’яніння. Враховуючи обставини справи, в червні 2024 року суддя Львівського апеляційного суду Михайло Романюк вирок Бориславського міського суду скасував і призначив Костянтину Дидинському 3 роки позбавлення волі. Цей вирок набрав законної сили, втім його ще можна оскаржити в касації.