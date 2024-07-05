Правоохоронці вилучили понад 19 тис. електронних сигарет, рідину до них, пристрої для електронних випаровувачів

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему контрабандного постачання сигарет. Як повідомили у відомстві, вилучено товар на понад 9 млн грн.

Детективи встановили, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей. Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн Європейського Союзу.

«Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram», – зазначили у БЕБ.

Детективи БЕБ провели дев’ять обшуків за адресами проживання підозрюваних, у складських приміщеннях та в транспортних засобах. Правоохоронці вилучили понад 19 тис. електронних сигарет, рідину до них, пристрої для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.

Фото Бюро економічної безпеки

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів) триває, детективи встановлюють причетних до незаконної діяльності, призначені судові експертизи.