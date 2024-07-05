Пожежників в медзаклад викликали в ніч з 4 на 5 липня

У Тернополі в лікарні швидкої допомоги в палаті живцем згорів чоловік. За даними правоохоронців загиблому 50 років, його особу встановлюють. Пожежників в медзаклад викликали в ніч з 4 на 5 липня, однак персонал лікарні самостійно погасив пожежу.

Загоряння в палаті Тернопільській комунальній міській лікарні №1 швидкої допомоги сталося в ніч з 4 на 5 липня. Під час пожежі живцем згорів чоловік, повідомили на сайті «Терміново».

В головному управлінні ДСНС Тернопільщини підтвердили ZAXID.NET інформацію. За словами речника пожежно-рятувальної служби Сергія Даніліна, пожежників справді викликали у лікарню вночі. Та до їхнього прибуття працівники лікарні самостійно загасили пожежу. На згарищі ліжка було знайдено тіло людини.

В поліції Тернопільщини ZAXID.NET зазначили, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що чоловік, який згорів, часто курив в ліжку.

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«Працівники лікарні, побачивши задимлення, спробували загасити пожежу самостійно. Проте не змогли та викликали рятувальників. Після того, як працівники надзвичайних ситуацій загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка», – зазначили в поліції Тернопільщини.

Під час перевірки стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав. Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС – необережність під час куріння у ліжку. Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження.