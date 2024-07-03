На Львівщині під час пожежі загинув 83-річний чоловік. Іще одного чоловіка та жінку врятували рятувальники.

Як повідомили в ДСНС, у ніч на 3 липня у селі Балучин Золочівського району в цегляному житловому будинку виникла пожежа. На місце прибули рятувальники з Глинян і Буська.

На момент займання у будинку перебували люди, рятувальники винесли на свіже повітря жінку та чоловіка. Медики намагались надати непритомному 83-річному чоловіку першу медичну допомогу, однак він помер. Також внаслідок пожежі опіки рук та обличчя отримав 53-річний, який від медичної допомоги відмовився.

Вогнем знищені речі домашнього вжитку, пошкоджене дерев'яне вікно, перекриття та дах. Пожежу ліквідували за годину після виклику – о 4:44. Причини займання встановить поліція.