У Львові 24 червня виникла пожежа у квартирі житлового будинку. Опіки отримала 62-річна жінка, зараз вона в реанімації.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, займання виникло о 12:46 на третьому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вул. Зерова, 11.

«До прибуття вогнеборців на місце події сусіди винесли з квартири жінку та вивели чоловіка. Близько 13:00 рятувальники ліквідували займання на площі 2 м2», – зазначено у повідомленні ДСНС.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони повідомили, що 62-річна жінка отримала термічні опіки. Постраждалу доставили в опікове відділення лікарні святого Пантелеймона. Чоловік після огляду медиків від госпіталізації відмовився.

«У лікарні уточнили, що жінка отримала опіки 18% поверхні тіла – правої половини тулуба, кисті та нижньої кінцівки, зараз перебуває у реанімації. Лікарі хірургічно обробили рани і наклали асептичні пов’язки, а згодом проведуть некректомію – операцію з видалення відмерлих тканин, щоб уникнути інфікування чи ускладнень», – розповіли у міськраді.

В інформації ЛМР чи ДСНС не вказано причину пожежі, однак, судячи з невеликої площі займання, причиною може бути куріння.