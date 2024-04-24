Наслідки пожежі 24 квітня у селі Заплатин на Львівщині

У селі Заплатин Стрийського району у середу, 24 квітня, загорівся житловий одноповерховий будинок. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області розповіли, що у помешканні рятувальники знайшли мертву жінку.

«На момент прибуття вогнеборців до місця події будинок був заповнений димом. Рятувальники знайшли в будинку власницю без ознак життя. О 13:47 пожежу локалізували, а о 13:55 ліквідували. Ймовірною причиною займання міг стати кип'ятильник, який власниця залишила без нагляду», – повідомили пожежники.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м² та пошкодив 30 м² стелі будинку. Рятувальники закликають регулярно перевіряти справність електричних пристроїв, уникати перевантаження розеток.