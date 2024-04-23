Постраждалих на пожежі немає

Ввечері 22 квітня в лікарні Яремча виникла пожежа. До прибуття рятувальників, медики евакуювали з верхніх поверхів 27 людей, обійшлося без постраждалих.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 23 квітня, пожежа сталася на горищі чотириповерхової будівлі медзакладу.

«На місці події рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню на більшу площу. До прибуття рятувальників медики евакуювали з верхніх поверхів 27 людей», – розповіли в ДСНС.

Постраждалих на пожежі немає. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.