Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці

О пів на десяту вечора 15 квітня на підприємстві у Богородчанській громаді виникла пожежа. Вогонь гасили 38 рятувальників на 12 пожежних машинах.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 16 квітня, вогонь охопив одноповерхову будівлю складського приміщення площею 600 м2.

«До ліквідації було залучено 38 вогнеборців та 12 спецавтомобілів. Спільними зусиллями пожежних підрозділів та місцевих вогнеборців-добровольців пожежу вдалося ліквідувати, а також врятувати від вогню сусідню будівлю», – інформують в ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждалих нема. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.