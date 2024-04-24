У пожежі в селі Дашківці Хмельницького району загинув чоловік

У вівторок, 23 квітня, в селі Дашківці Віньковецької тергромади горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 60-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.

Виклик про пожежу на вулиці Подільській надійшов у Службу порятунку о 07:53. На місце події прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини селища Віньківці та села Осламів.

«Спільними зусиллями пожежу, що розповсюдилася площею 40 м2, було ліквідовано. Надзвичайники виявили загиблим чоловіка 1964 року народження», – зазначають рятувальники.

Попередня причина загорання – необережність під час куріння.