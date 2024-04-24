У пожежі на Хмельниччині загинув 60-річний власник будинку
Тіло чоловіка знайшли в одній з кімнат
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У пожежі в селі Дашківці Хмельницького району загинув чоловік
У вівторок, 23 квітня, в селі Дашківці Віньковецької тергромади горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 60-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.
Виклик про пожежу на вулиці Подільській надійшов у Службу порятунку о 07:53. На місце події прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини селища Віньківці та села Осламів.
«Спільними зусиллями пожежу, що розповсюдилася площею 40 м2, було ліквідовано. Надзвичайники виявили загиблим чоловіка 1964 року народження», – зазначають рятувальники.
Попередня причина загорання – необережність під час куріння.
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