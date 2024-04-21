Вогонь знищив речі домашнього вжитку

У Львові 69-річний чоловік отримав опіки під час гасіння пожежі на технічному поверсі житлового будинку на вул. Замарстинівській. Про це повідомили в ГУ ДСНС Львівщини.

«20 квітня о 21:55 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місіті Львові на вул. Замарстинівській, на технічному поверсі десятиповерхового житлового будинку», – йдеться у повідомленні ДСНС Львівщини.

Як з’ясувалось на місці події, 69-річний чоловік намагався ліквідувати займання самостійно. Внаслідок чого отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2. О 22:23 рятувальники пожежу локалізували та о 22:24 ліквідували.