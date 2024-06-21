У п’ятницю, 21 червня, у Бродах трапилась пожежа у багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали чотирьох людей та виявили тіло загиблого пенсіонера. Про це інформує ДСНС Львівщини.

Пожежа на вул. Промисловій у Бродах виникла 21 червня близько 04:50. Займання було в квартирі на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

На момент прибуття пожежників з вікон квартири на першому поверсі вибивався густий чорний дим. Будинок швидко наповнився димом, через що не всі мешканці змогли вийти на вулицю. На другому поверсі перебував чоловік, який не міг вийти на свіже повітря та кликав на допомогу.

Рятувальники по висувній драбині спустили його. У спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору з другого поверху рятувальники евакуювали ще бабусю та двох дітей.

У кімнаті, де виникла пожежа, виявили тіло загиблого власника квартири – 71-річного чоловіка. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.