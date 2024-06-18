У ніч на вівторок, 18 червня, у Червоноградському районі Львівщини у приватному будинку виникла пожежа, під час якої загинуло літнє подружжя, ще одного чоловіка з опіками госпіталізували.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 18 червня о 00:59 до них надійшло повідомлення про пожежу в селі Реклинець Червоноградського району. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку, критому шифером, розміром 7х15 м.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будинок був охоплений вогнем. На вулиці перебував 43-річний чоловік, який унаслідок пожежі отримав опіки. Після огляду медиками його госпіталізовано в стані середньої важкості в опікове відділення лікарні Святого Луки у Львові.

Під час гасіння пожежі в одній з охоплених вогнем кімнат виявили двох загиблих. Загиблими виявились 61-річний чоловік та 62-річна жінка. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.