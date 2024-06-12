Пожежа виникла вночі в закинутому будинку в селі Незнанів

На Львівщині виникла пожежа в закинутій будівлі, під час гасіння якої рятувальники виявили тіло 48-річного господаря.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, 12 червня вночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Підлісній у селі Незнанів. Пожежа виникла в дерев’яній закинутій будівлі, критій бляхою.

На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Сусіди повідомили, що всередині може перебувати людина. Її тіло виявили під час гасіння пожежі в одній з кімнат будівлі. Загиблим виявився 48-річний чоловік.

Пожежу ліквідували о 5:41. Причини та обставини встановлює поліція.