Літня кухня згоріла повністю

У селі Гірник Червоноградського району на Львівщині в четвер, 30 травня, внаслідок пожежі загинула жінка. Її тіло виявили рятувальники, коли приїхали на виклик.

Займання виникло в літній кухні близько 13:00. До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

«На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем. Загорання перекинулось на поруч розміщений житловий будинок. Пожежа спричинила сильне задимлення, тож рятувальники в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору розпочали гасіння», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Вогонь перекинувся на житловий будинок (фото ДСНС)

Рятувальники виявили на підлозі літньої кухні тіло 87-літньої жінки. Загиблою виявилась мама власниці будинку.

Пожежу загасили о 14:15, однак вогонь повністю знищив літню кухню, а також частину даху в житловому будинку. Причину та обставини пожежі встановлюють фахівці.