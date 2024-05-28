На вулиці Шота Руставелі у Луцьку горіла квартира

У понеділок, 27 травня, у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у Луцьку сталася пожежа. В одній з кімнат палаючої квартири рятувальники виявили тіло 25-річного чоловіка.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС Волині, виклик про загорання квартири на дев’ятому поверсі багатоповерхівки надійшов до Служби порятунку близько 18:35. За вказаною адресою прибули місцеві рятувальники.

«У процесі розвідки в квартирі було знайдено людину, яку винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Лікарі надали першу медичну допомогу, однак згодом констатували біологічну смерть чоловіка 1999 року народження», – йдеться у повідомленні.

Полум’я загасили близько 19:00, втім воно знищило речі домашнього вжитку та пошкодило стіни.

Причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці.