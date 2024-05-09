На вулиці Василя Стуса в Нетішині горіла квартира

Вранці 9 травня у багатоповерхівці на вулиці Василя Стуса в Нетішині виникла пожежа. В одній з квартир рятувальники виявили тіло 68-річної жінки.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС Хмельниччини, близько 08:30 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що горить квартира на шостому поверсі дев’ятиповерхівки.

«За вказаною адресою прибули рятувальники, які встановили, що пожежа в помешканні розповсюдилася площею 16 м2. Під час розвідки та гасіння вони виявили жінку 1955 року народження без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.