Під час пожежі у квартирі в Нетішині загинула 68-річна жінка
Тіло пенсіонерки знайшли в кімнаті
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На вулиці Василя Стуса в Нетішині горіла квартира
Вранці 9 травня у багатоповерхівці на вулиці Василя Стуса в Нетішині виникла пожежа. В одній з квартир рятувальники виявили тіло 68-річної жінки.
За інформацією прес-служби ГУ ДСНС Хмельниччини, близько 08:30 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що горить квартира на шостому поверсі дев’ятиповерхівки.
«За вказаною адресою прибули рятувальники, які встановили, що пожежа в помешканні розповсюдилася площею 16 м2. Під час розвідки та гасіння вони виявили жінку 1955 року народження без ознак життя», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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