У селі Сокиричі Ківерцівської громади згорів чоловік

У вівторок, 7 травня, в селі Сокиричі Ківерцівської громади горіла господарська споруда. На місці події рятувальники виявили тіло 46-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Волині.

Виклик про пожежу на вулиці Весняній надійшов у Службу порятунку близько 01:40. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальних частин із Ківерців і Луцька.

«Під час гасіння полум’я на літній кухні рятувальники виявили тіло власника 1978 року народження. О 02:25 вогнеборці ліквідували займання, однак будівля згоріла повністю», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

Відомо, що попередня причина пожежі – необережність під час куріння.