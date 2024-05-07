На Волині під час пожежі у літній кухні загинув 46-річний чоловік
Попередньо відомо, що будівля загорілася через необережне куріння
У вівторок, 7 травня, в селі Сокиричі Ківерцівської громади горіла господарська споруда. На місці події рятувальники виявили тіло 46-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Волині.
Виклик про пожежу на вулиці Весняній надійшов у Службу порятунку близько 01:40. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальних частин із Ківерців і Луцька.
«Під час гасіння полум’я на літній кухні рятувальники виявили тіло власника 1978 року народження. О 02:25 вогнеборці ліквідували займання, однак будівля згоріла повністю», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.
Відомо, що попередня причина пожежі – необережність під час куріння.