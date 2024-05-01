Пожежа сталася у селі Рудники

Смертельна пожежа сталася 30 квітня у селі Рудники Коломийського району. В одній з кімнат будинку рятувальники виявили тіло 48-річного місцевого мешканця. Причиною загорання могло стати куріння загиблого в ліжку.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 1 травня, рятувальники швидко загасили пожежу у Рудниках.

«На місці події вогнеборці оперативно ліквідували пожежу ліжка та речей домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку, на площі 5 м2. Під час ліквідації пожежі житлового будинку в Коломийському районі було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження», – інформують у ДСНС.

Найімовірнішою причиною пожежі рятувальники називають куріння в ліжку загиблого господаря будинку.