Що стало причиною виникнення пожежі, встановлюють правоохоронці

У неділю, 28 квітня, у селі Ясенів-Пільний Городенківської громади виникла пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло 43-річного чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 29 квітня, у будинку загорілися домашні речі.

«О 6:09 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Ясенів-Пільний Городенківської ТГ. Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 10 м2. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка, без ознак життя», – інформують у ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, за зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Тіло загиблого відправили в морг для проведення експертизи.