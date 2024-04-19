Під час пожежі в Івано-Франківську загинула 65-річна жінка
На вулиці Хіміків загорілася тимчасова споруда
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Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці
Вночі 19 квітня в Івано-Франківську загорілася тимчасова споруда. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 65-річної жінки.
Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на вулиці Хіміків надійшло в 00:49.
«Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу тимчасової споруди на площі 8 м2. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло жінки 1959 року народження», – інформують в ДСНС.
На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причину виникнення пожежі.
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