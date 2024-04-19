Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці

Вночі 19 квітня в Івано-Франківську загорілася тимчасова споруда. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 65-річної жінки.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на вулиці Хіміків надійшло в 00:49.

«Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу тимчасової споруди на площі 8 м2. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло жінки 1959 року народження», – інформують в ДСНС.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причину виникнення пожежі.