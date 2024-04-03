Пожежа сталася на 4 поверсі будинку по вулиці Богдана Хмельницького

Під ранок 3 квітня у багатоповерхівці на вулиці Богдана Хмельницького в Калуші виникла пожежа. В одній з квартир виявили тіло 66-річного чоловіка, 65-річну жінку вдалося врятувати.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на четвертому поверсі будинку у Калуші надійшло о 4:15.

Пожежники швидко загасили вогонь на балконі

«До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на балконі житлової будинку. На жаль, на пожежі було виявлено тіло чоловіка 1958 року народження», – інформують у ДСНС.

65-річну мешканку багатоповерхівки вдалося врятувати. Її вивели з квартири на свіже повітря. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.