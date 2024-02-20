Пожежа сталася вранці у селі Голинь Калуської громади

У вівторок, 20 лютого, в одному з житлових будинків села Голинь Калуської громади сталася пожежа. У кімнаті рятувальники знайшли тіло 64-річного чоловіка.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пожежа в Голині сталася вранці, на місце виїхали рятувальники Рожнятівщини.

У будинку загорілися домашні речі

«На місці події надзвичайники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку. Під час гасіння вогню в одній із кімнат житлового будинку рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1960 року народження», – інформують у ДСНС.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ст.115 ККУ з поміткою «нещасний випадок». Попередньою причиною загорання називають необережне поводження з вогнем.