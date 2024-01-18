Про пожежу в сусідньому будинку повідомила мешканка села

Вранці, 18 січня, сталася пожежа в одному з будинків села Горохолино Богородчанської громади. На місці пожежі виявили тіло 59-річного господаря.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, про пожежу в сусідньому будинку о 7:33 повідомила мешканка села Горохолино.

Рятувальники загасили загорання домашніх речей за півгодини

«На місце події оперативно прибули вогнеборці. Під час ліквідації пожежі ними було виявлено тіло чоловіка, 1965 р.н, власника помешкання», – інформують в ДСНС.

Рятувальники загасили загорання домашніх речей за півгодини. Ймовірною причиною виникнення пожежі називають необережне поводження з вогнем загиблого власника будинку.