На Прикарпатті через необережне поводження з вогнем загинув 59-річний чоловік
Пожежа сталася в одному з будинків села Горохолино Богородчанської громади
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Вранці, 18 січня, сталася пожежа в одному з будинків села Горохолино Богородчанської громади. На місці пожежі виявили тіло 59-річного господаря.
Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, про пожежу в сусідньому будинку о 7:33 повідомила мешканка села Горохолино.
Рятувальники загасили загорання домашніх речей за півгодини
«На місце події оперативно прибули вогнеборці. Під час ліквідації пожежі ними було виявлено тіло чоловіка, 1965 р.н, власника помешкання», – інформують в ДСНС.
Рятувальники загасили загорання домашніх речей за півгодини. Ймовірною причиною виникнення пожежі називають необережне поводження з вогнем загиблого власника будинку.