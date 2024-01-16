Що стало причиною виникнення пожежі, встановлюють правоохоронці

Ввечері 15 січня у селі Рахиня Долинської громади Прикарпаття сталася пожежа. З будинку евакуювали жінку, але серцево-легенева реанімація їй не допомогла і вона померла.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 16 січня, про пожежу у житловому будинку в селі Рахиня їм повідомили о 21:24.

«На місце події оперативно прибули вогнеборці, які під час ліквідації пожежі евакуювали з будинку жінку та провели реанімаційні заходи, зокрема серцево-легеневу реанімацію. В подальшому жінку передали медичним працівникам, які продовжили реанімаційні заходи, але на жаль невдовзі констатували смерть жінки», – інформують в ДСНС.

Рятувальники загасили загоряння речей домашнього вжитку на площі 10 м2. Що стало причиною виникнення пожежі, встановлюють правоохоронці.