Вранці 21 травня в місті Рожище Луцького району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич.

Інформація про пожежу на вулиці Волонтерській надійшла на лінію 101 близько 08:00. За вказаною адресою прибули рятувальники, які загасили полум’я в житловому будинку. В одній із кімнат вогнеборці виявили тіла двох 58-річних чоловіків.

Попередня причина загорання – необережність під час куріння.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Усі обставини події з’ясовують.