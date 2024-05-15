У селі Залуччя Кам'янець-Подільського району під час пожежі загинув чоловік

У вівторок, 14 травня, у селі Залуччя Кам'янець-Подільського району горіла господарська будівля. На місці події рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.

Виклик про пожежу на вулиці Партизанській надійшов у Службу порятунку о 20:35. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини Чемеровецької громади.

«На літній кухні рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 3 м2 приміщення», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

Попередньо відомо, що пожежа почалася через необережне куріння.