На Хмельниччині через необережне куріння загинув 35-річний чоловік
Тіло місцевого жителя виявили на літній кухні
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У селі Залуччя Кам'янець-Подільського району під час пожежі загинув чоловік
У вівторок, 14 травня, у селі Залуччя Кам'янець-Подільського району горіла господарська будівля. На місці події рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.
Виклик про пожежу на вулиці Партизанській надійшов у Службу порятунку о 20:35. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини Чемеровецької громади.
«На літній кухні рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 3 м2 приміщення», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.
Попередньо відомо, що пожежа почалася через необережне куріння.
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