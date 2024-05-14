У селі Соснівка Шепетівського району під час пожежі загинула місцева жителька

У понеділок, 13 травня, у селі Соснівка Шепетівського району горіла господарська будівля. На місці події рятувальники виявили тіло 53-річної жінки. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.

Виклик про пожежу на вулиці Садовій надійшов у Службу порятунку о 04:35. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальних частин зі Славути й Ганнопіля.

«Спільними зусиллями пожежу, що розповсюдилася площею 30 м2, загасили», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.