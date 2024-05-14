У літній кухні на Хмельниччині згоріла 53-річна жінка
Попередньо будівля загорілася через неправильне використання печі
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У селі Соснівка Шепетівського району під час пожежі загинула місцева жителька
У понеділок, 13 травня, у селі Соснівка Шепетівського району горіла господарська будівля. На місці події рятувальники виявили тіло 53-річної жінки. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Хмельниччини.
Виклик про пожежу на вулиці Садовій надійшов у Службу порятунку о 04:35. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальних частин зі Славути й Ганнопіля.
«Спільними зусиллями пожежу, що розповсюдилася площею 30 м2, загасили», – уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.
Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.
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