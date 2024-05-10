На вулиці Гонгадзе в Хмельницькому горіла квартира

Ввечері 9 травня у багатоповерхівці на вулиці Гонгадзе в Хмельницькому виникла пожежа, в якій постраждали 26-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина від отриманих травм померла у лікарні.

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС Хмельниччини, близько 19:25 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що горить квартира на першому поверсі дев’ятиповерхівки.

Ще до прибуття рятувальників із помешкання самостійно евакуювалися 26-річна матір та її 9-річна донька, однак обоє отримали опіки. Жінку з дитиною госпіталізували у Хмельницьку обласну лікарню, а вогнеборці загасили полум’я, що поширилося на 20 м2 квартири.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Хмельниччини Віталій Гречанюк, 10 травня близько 05:00 дівчинка померла у лікарні. Її мати наразі госпіталізована й отримує необхідну медичну допомогу.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.