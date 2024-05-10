Після пожежі в Хмельницькому померла 8-річна дівчинка
26-річна матір дитини отримала опіки й перебуває в лікарні
Ввечері 9 травня у багатоповерхівці на вулиці Гонгадзе в Хмельницькому виникла пожежа, в якій постраждали 26-річна жінка та її 8-річна донька. Дитина від отриманих травм померла у лікарні.
За інформацією прес-служби ГУ ДСНС Хмельниччини, близько 19:25 до Служби порятунку надійшов виклик про те, що горить квартира на першому поверсі дев’ятиповерхівки.
Ще до прибуття рятувальників із помешкання самостійно евакуювалися 26-річна матір та її 9-річна донька, однак обоє отримали опіки. Жінку з дитиною госпіталізували у Хмельницьку обласну лікарню, а вогнеборці загасили полум’я, що поширилося на 20 м2 квартири.
Як уточнив у коментарі ZAXID.NET речник ДСНС Хмельниччини Віталій Гречанюк, 10 травня близько 05:00 дівчинка померла у лікарні. Її мати наразі госпіталізована й отримує необхідну медичну допомогу.
Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.