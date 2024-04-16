У понеділок, 15 квітня, у приватному будинку села Грушівка Сарненського району сталася пожежа, в якій постраждали двоє дітей – 3,5-річний хлопчик і півторарічна дівчинка. Брата з сестрою у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Наразі вони перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Про це ZAXID.NET розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Мирончук.

Як повідомляють рятувальники, нещасний випадок стався близько 11:45. Мати пішла у літню кухню приготувати їсти, поки син з донькою гралися в одній з кімнат будинку. Через певний час батьки побачили задимлене приміщення – вони відразу ж побігли всередину, винесли дітей на вулицю та передали їх медикам.

Речниця ГУ ДСНС Рівненщини Олеся Осипчук уточнила ZAXID.NET, що за попередньою інформацією коротке замикання електромережі сталося після того, як діти ввімкнули телевізор.

Спершу постраждалих госпіталізували у Сарненську центральну районну лікарню, а звідти їх 16 квітня перевели у Рівненську обласну дитячу лікарню. Відомо, що попри важкий стан діти вже приходили до тями.

«3,5-річний хлопчик і 1,5-річна дівчинка перебувають у реанімації на штучній вентиляції легень. Вони у важкому, але стабільному стані. У потерпілих отруєння продуктами горіння, а також опіки гортані, трахеї з можливим включенням легень», – розповів ZAXID.NET завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Мирончук.

Додамо, що остаточну причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці.