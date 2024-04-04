Пожежа виникла в одній з багатоповерхівок на вулиці Закарпатській

Вранці 4 квітня виникла пожежа в одній з багатоповерхівок на вулиці Закарпатській у Мукачеві. Один чоловік загинув, двох дітей госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, про сильне задимлення в одній із квартир будинку о 7:49 повідомили мешканці Мукачева.

«До місця пожежі прибули рятувальники 10-ї та 11-ї пожежних частин м. Мукачево, яким через сильне задимлення довелось працювати ланкою газодимозахисної служби. Одразу ж було проведено розвідку та евакуйовано 5 осіб з сусідніх квартир (троє дорослих та дві дитини) Поширення вогню на площі 10 м2 стримано та через 25 хвилин ліквідовано», – інформують у ДСНС.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 6о-річного чоловіка, який жив на другому поверсі. Двох дітей з поверху вище та мешканку сусідньої квартири госпіталізували з отруєнням чадним газом.

«Двох дітей – дівчинку 2023 р.н, та хлопчика 2019 р.н. медики “швидкої” після надання допомоги і у супроводі мами, транспортували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Ще одну жінку, яка проживала по сусідству, після проведення кисневої терапії доставлено до Лікарні Святого Мартина у Мукачеві», – розповіли у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Станом на 11:30 стан постраждалих задовільний.